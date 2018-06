Keylor Navas: "Cuando volví a la oración, despegué en mi profesión"

El portero costarricense, Keylor Navas, dio declaraciones este viernes a dos días del debut de la selección tica en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En la reacción del centroamericano destaca que expresó que cuando "volvió a la oración, despegó en su profesión con futbolista".

Algunas de las características de Keylor previo a un partido son arrodillarse para orar y el tico explicó qué hace en ese momento.

"Me arrodillo para poner todo en manos de nuestro Señor. No le pido que no me metan goles...sino que le ofrezco cada partido", comentó Keylor a "Vida Nueva".

Keylor Navas meses atrás estrenó su película "Hombre de Fe" donde se describe la vida del costarricense y la historia en su carrera deportiva. El tico fue claro en expresar que quiere dejar un mensaje principalmente a los niños.

"Solo eso nos da fuerzas y talento para conseguir nuestras metas. Si te pones en manos del Padre, todos tus sueños se pueden cumplir", dijo Navas.