Cristiano Ronaldo se estrena como goleador en Rusia con polémico penal ante España

El arranque del Portugal vs España, no fue uno cualquiera por el Grupo C en el Mundial de Rusia 2018.

Apenas en el minuto 3' del primer tiempo del juego, Cristiano Ronaldo fue víctima de una falta dentro del área producto de roce de Nacho.

El árbitro del encuentro, no dudó en sancionar la acción, tampoco optó por usar el VAR ante las quejas reiteradas de los jugadores españoles.

¡Arranque de ensueño! El candente minuto a minuto del Portugal vs España

Con ello, el delantero del Real Madrid se posicionó tras el esférico en los 11 metros y mandó el balón al fondo de la portería engañando a David De Gea.

Con ello Ronaldo se convierte en el 4° jugador en la historia en marcar en 4 Mundiales distintos. Además iguala el récord de Pelé (1958-1970), Uwe Seeler (1958-1970) y Klose (2002-2014).