Copán Álvarez: "No veo por dónde México le pueda ganar a Alemania"

El periodista deportivo hondureño, Copán Álvarez, analizó segunda jornada de la Copa del Mundo, Rusia 2018, en la cual destacó el emocionante empate 3-3 entre Portugal y España. También guardó espacio para referirse al VAR y al debut de México ante Alemania.



"No sé si va haber otro partido igual, tan bien jugado, tan intenso y con muchos goles espectaculares como el de Nacho y de Cristiano Ronaldo", comenta Álvarez a través del FB Live de DIEZ en una noche alocada en las calles de Moscú.

Sobre las acciones 'polémicas' del Portugal-España, Copán es claro y mantiene su postura respecto al sistema de Árbitros Asistentes de Video, VAR.

"El VAR no puede resolver todo y no lo hará. Tiene que haber un error grave para que se meta. La falta de Nacho me parece penal, pero para otros no. Es una jugada que muchos me criticaban. Si lo pitaba bien, y si no, pues el árbitro estaría en lo correcto. Es una cuestión de interpretación".

¿Qué hay del México vs Alemania?

Luego de ello un aficionado le consultó cuál sería fórmula para que México le pueda ganar a Alemania... su respuesta fue concreta.

"Uff, creo que no le va a ganar a Alemania. No veo por dónde México le pueda ganar a Alemania, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Pero sinceramete lo veo muy difícil, México tendría que hacer un partido perfecto", cierró Álvarez.

Los Teutones, último campeón de este torneo chocarán ante los Aztecas el próximo domingo por el Grupo F a las 09:00 a.m. en el estadio Luzhniki.