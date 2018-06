Argentina vs Islandia; todo listo para el debut de Messi en Rusia-2018

La selección argentina debutará en Rusia-2018 el sábado (7:00AM) frente a Islandia, con la presión de sentirse favorita y la necesidad de derribar el muro defensivo que los europeos levantarán para contener a Lionel Messi.

¿EQUIPAZO? Filtran el 11 de Argentina para su debut ante Islandia en Rusia 2018

El astro del Barcelona, que cumplirá 31 años el próximo 24 de junio, será el principal reclamo de una Albiceleste que arrancará su participación en el torneo ante un rival más débil, un arma de doble filo que Jorge Sampaoli intenta evitar a toda costa.

"Me parece que llegamos a un punto en el que el equipo llega consolidado detrás de una idea, muy bien preparado. Espero una Argentina decidida, con muchos valores para demostrar que sigue siendo una potencia futbolística", señaló Sampaoli en conferencia de prensa.

No en vano, el técnico albiceleste ha trabajado contrarreloj con su equipo para perfeccionar su juego con balón, cómo superar las líneas de presión rivales y limitar las acciones a pelota parada, la principal fortaleza de sus contrincantes.

"Tenemos que tener paciencia. Circular la pelota a las bandas para intentar encontrar espacio, para intentar profundizar con velocidad. Sí creo que va a ser un partido muy trabado en el que vamos a tener que controlar la ansiedad también", valoró Nahuel Guzmán.

- El factor Messi -

"La Pulga" disputará en Rusia su cuarto Mundial con un único objetivo: levantar la copa el próximo 15 de julio.

El delantero del Barcelona se quedo a las puertas del triunfo en Brasil-2014, cuando cayó en la prórroga 0-1 ante su bestia negra, Alemania, que también lo dejó afuera en cuartos de final en 2006 y 2010.

Sin embargo, Messi "está muy enchufado" y "dando el ejemplo", según Willy Caballero, por lo que todos los rivales estarán preocupados. Empezando por Islandia.

Ver Tablas de Posiciones del Mundial de Rusia 2018

"No tengo ninguna fórmula mágica (para parar a Messi). Todos han intentado pararle siempre y siempre se las ha arreglado para marcar. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Todo lo que haremos lo haremos juntos, nos ayudaremos entre nosotros y lo intentaremos hacer como equipo", comentó el seleccionador islandés Heimir Hallgrímsson ante la prensa.

- Al ataque -

Sampaoli, conocedor del estilo de juego islandés, arrancará de inicio con Eduardo Salvio como carrilero diestro, en una demostración de que Argentina buscará llegar a la línea de fondo con los laterales en su intento por conseguir superioridad numérica en tres cuartos de campo.

Con Javier Mascherano y Lucas Biglia en la retaguardia, Messi, Ángel Di María y el sorprendente Maximiliano Meza serán los encargados de dotar de talento y desborde al equipo en ataque, con Sergio Agüero como punta de lanza.

El "Kun" le ha ganado la partida de inicio a Gonzalo Higuaín en el intento de anotar esos goles que le han faltado a Argentina en torneos recientes, sobre todo en sus tres últimas finales cuando se marchó sin el título y de vacío de Brasil-2014 y de las Copas América 2015 y 2016.

Probables alineaciones:

Argentina: Willy Caballero - Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico - Javier Mascherano, Lucas Biglia - Maximiliano Meza, Ángel Di María, Lionel Messi - Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.

Islandia: Hannes Halldórsson - Kári Árnason, Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ari Skúlason - Jóhann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson - Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson - Jón Bödvarsson. DT: Heimir Hallgrímsson.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Horarios y dónde ver Argentina-Islandia

Honduras: 7:00 am - Telecadena 7 y 4, DIEZ.HN

Perú: 8:00 a.m. - Latina, DirecTV

Colombia: 8:00 a.m. - RCN, Caracol, DirecTV

Chile: 9:00 a.m. - Mega, Canal 13, DirecTV

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m. - TV Pública, TyC Sports, DirecTV

España: 3:00 p.m. - Telecinco y Mediaset

Canales del Argentina vs Islandia