Chantal Mato, esposa de Héctor Herrera habla luego de la fiesta polémica

Chantal Mato, esposa de Héctor Herrera, jugador de la selección de México que se prepara para debutar en el Mundial de Rusia 2018, ha hablado luego de aquella polémica en la que envolvió a los futbolistas del 'Tri' y que aseguran que estuvieron con 30 'damas de compañía'.

Mato dio una entrevista a TVyNovelas y relató cómo se dio toda esta polémica, además que ella ya sabía de la fiesta. También contó que fue una sorpresa verlo entrar a su casa luego de estas noticias.

"Sí, estaba enterada. Cuando terminó el partido en México, aquí (Portugal) eran las 2 a.m.; me dormí sabiendo que iría y no supe más hasta el día siguiente", comenzó diciendo Chantal.

Además de eso, la bella mexicana explica por qué dio la entrevista. “Hablo porque el más exhibido fue mi esposo, y yo, la más humillada públicamente... ¿No pueden pensar que en medio del circo que están haciendo se encuentran niños que son inocentes de cualquier cosa que pueda hacer un adulto?”.

23 seleccionados de Méxicos envueltos en 'fiestón' antes del Mundial

Chantal contó como se sintió luego de ver esta noticia. "Lloré ese día. Soy un ser humano y me dolía verlo exhibido como si fuera el más borracho o el peor enfermo sexual como lo describían. Hubo momentos de debilidad y días en que sentía que me mareaba, que no tenía fuerza en las piernas por la presión o tantas emociones, pero nunca se lo demostré a mis hijos".

La bella pareja del jugador mexicano Héctor Herrera también asegura que no lo perdonó, porque ella no tenía nada que perdonar, confía mucho en él.

"No fue un perdón el que yo le otorgué. No había delito que perdonar porque fue víctima de la circunstancia, y las fotos no muestran infidelidad como tal. Yo decidí estar con él porque sé que es un buen hombre; no te puedo decir que es perfecto, pero sé con quién duermo. Le dije que iba a estar con él y que nuestra familia era más fuerte que todo esto, que tenía que hacer un gran Mundial y callarle la boca a todos".

Herrera dejó la concentración de México luego de esta polémica y viajó a Portugal para hablar con Chantal.

“Yo no sabía que venía, cortamos comunicación todo ese día porque en ese momento estaba molesta y confundida, hasta que al otro día, como a las 9 o 10 de la mañana, lo vi entrar a mi cuarto... Él me dijo que necesitaba verme a los ojos y decirme que no había pasado nada, que no tenía nada que ocultar y por eso quería darme la cara. Después de ahí estuvimos platicando, le pedí que me contara desde el principio al final toda la verdad de lo que había pasado, y él lo hizo”.

Chantal Mato envió un mensaje a todas las personas que han criticadoluego de esta noticia y los que piensas que está con Herrera por interés.

“A toda esa gente que me ve como “la engañada”, le quiero mandar bendiciones. A los que dicen que estoy por el dinero, que tengan claro que soy una mujer joven y autosuficiente; que estoy con él desde que tenía 17 años y que no estoy cegada a lo que pasó, simplemente estoy tomando mis decisiones por lo que es mi vida día a día y no por una publicación”, cerró.