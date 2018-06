Mascherano: ''El primer partido en el Mundial siempre cuesta mucho''

El centrocampista Javier Mascherano remarcó este sábado tras el empate (1-1) ante Islandia que la andadura de la Albiceleste en el Mundial de Rusia "no será fácil".

Sorpresa: Portero de Islandia confiesa cómo le detuvo el penal a Messi

El futbolista que más partidos ha disputado en toda la historia con la selección argentina lamentó en zona mixta la falta de "lucidez" del equipo "en el último pase" y el penalti fallado por Leo Messi, que podría haber entregado el triunfo al equipo en su primer compromiso en el Grupo D.

El combinado que dirige Jorge Sampaoli abandona el estadio Spartak de Moscú con un punto de tres posibles.

"Sabemos que siempre el primer partido del Mundial cuesta mucho, y en este caso no ganamos. Sabíamos lo difícil que iba a ser ante un rival que se repliega muy bien. Ahora a seguir trabajando porque esto recién empieza", dijo.

Javier Mascherano rescató, no obstante, los aspectos positivos que deja el encuentro ante el cuadro vikingo, como la capacidad que tuvo la Albiceleste para tener "todo el tiempo el balón".

También destacó que "el equipo no se descompuso ante un rival que te puede golpear a la contra". "Además, no les dimos prácticamente opciones en su punto más fuerte, que es la pelota parada. Eso es un punto a recordar, pero no será fácil. Es un Mundial", sentenció.