Técnico de Dinamarca luego del triunfo: "Perú mereció más; tuvimos suerte"

Age Hareide, seleccionador de Dinamarca, reconoció que el empeño puesto por su rival, Perú, le hizo acreedor a un marcador más favorable que el de la derrota encajada contra su equipo, que "tuvo suerte".

"Mi equipo salió como temeroso. No sé si le afectó el ambiente, tremendamente favorable a Perú. No estuvimos a nuestro nivel en la primera parte y apenas estuvimos bien diez o quince minutos. Después mejoramos algo e incluso pudimos anotar un segundo gol. Pero la derrota fue un castigo excesivo para Perú. Tuvimos suerte", reconoció el preparador danés.



"Perú es un equipo sobresaliente. Tenemos un gran respeto por Perú. Pero estas cosas pasan en el fútbol es un excelente equipo y puede que en el próximo partido tenga más suerte"", insistió Age Hareide.



El preparador danés elogió la actuación el VAR (videoarbityraje) en este partido a pesar de que les costó un penalti en contra que falló el peruano Christian Cueva.



"Tal y como ha actuado hoy me parece bien. Apenas se ha interrumpido el juego y creo que ha ayudado. No ha sido como en Alemania en la temporada, con tantas interrupciones. Ha ayudado al árbitro y está bien", concluyó.