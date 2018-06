Fernando Niembro y su duro mensaje a Argentina: "Messi es el técnico, no Sampaoli"

El debut de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 (empate 1-1 con Islandia) dejó un sabor amargo y el periodista gaucho Fernando Niembro fue uno de los que elevó la voz y dejó un crudo mensaje.

¡Amargura y frustración! Los gestos de Messi en el Argentina-Islandia

"Creo que lo que hay que hacer con Sampaoli es faltarle el respeto. Porque si uno lo respeta lo que está haciendo es estar de acuerdo con sus formas y sus maneras. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí con su sabiduría", inició contando el presentador de Fox Sports en entrevista al sitio Movistar Deportes.

Y por si esto fuera poco, minimizó la influencia de Jorge Sampaoli en la plantilla albiceleste. Asegura que Lionel Messi es el entrenador.

"Sampaoli no dirige a Argentina. Argentina está dirigida por Messi. Messi es el técnico de la selección de Argentina, no Sampaoli. Pero desde hace mucho tiempo que es así. Pero está bien. En definitiva: ¿quién sabe más: Messi o Sampaoli?", disparó.

Siguiendo la línea, Niembro dijo que el gran problema es que "Messi elige a sus amigos" y que debería formar "el equipo con los mejores y no con los amigos".

"Es imposible conducir un equipo donde lo que se privilegia es la amistad. A mí no se me cae mal, no tengo problemas en darle a Messi la responsabilidad de ser el entrenador. Pero lo único que le pido es que arme un equipo con los mejores y no con sus amigos", cerró.