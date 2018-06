BLOG: Concacaf, a las puertas del peor Mundial de su historia

Gustavo Roca

El nivel que México, Costa Rica y Panamá vienen mostrando en los últimos juegos amistosos tiene en incertidumbre a las aficiones de estos tres países, aunque se sabe que un amistoso no es parámetro para medir el verdadero nivel de alguna selección pero, a eso, se suman muchos factores que me hacen pensar que este Mundial será el peor para la Concacaf.

Las tres naciones tienen sus metas claras en esta Copa del Mundo de Rusia 2018. México busca el tan ansiado quinto partido; Costa Rica superar la ronda de grupos y Panamá... pues para los canaleros todo es ganancia.

Y es que a decir verdad, después del escándalo sexual de los aztecas, solo se auguran cosas negativas y sumado a ello, las lesiones que sufrieron en la etapa final de preparación y las interminables críticas de la prensa local por las tan comentadas rotaciones de Juan Carlos Osorio hacen del panorama del Tri un tanto sombrío.

México debuta este domingo ante la poderosa y campeón del mundo Alemania (9:00 am), una prueba de fuego para medir su verdadero potencial y dar un golpe de autoridad en el Mundial, a días de haberse confirmado que serán sedes del Mundial de 2026 en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

La selección de México debutará frente a Alemania. Creo que los aztecas están a las puertas de su peor Mundial de los últimos que han disputado, aparte de los alemanes, comparten grupo con una peligrosa Suecia que dejó fuera en el repechaje mundialista a Italia y ante la siempre complicada Corea del Sur. No le veo posibilidades en este grupo; acceden Alemania y Suecia.

Últimos amistosos de México

Perdió 1-0 ante Croacia

Empató 0-0 ante Gales

Ganó 1-0 a Escocia

Perdió 2-0 ante Dinamarca

La Tricolor costarricense clasificó a cuartos de final en Brasil 2014.

Costa Rica es otra de nuestras representantes que va con bastantes dudas a Rusia-2018. La Tricolor, después de caer en el último partido eliminatorio frente a Panamá, disputó siete encuentros amistosos, de los cuales perdió cinco de ellos, dos por goleada, ante España 5-0 y el último frente a Bélgica 4-1.

Los del 'Machillo' Ramírez, que van a esta justa con Keylor Navas como gran figura, va viendo como una de sus mejores generaciones disputan su última Copa del Mundo, y son el caso de Johnny Acosta, Christian Bolaños, Randall Azofeifa, Bryan Ruiz, Giancarlo González, Celso Borges, Kendall Waston y hasta el mismo Navas que cuenta con 31 años de edad y, de llegar a Catar 2022 sería con 36 primaveras.

A los ticos les pesará no tener un técnico con bagaje internacional y con experiencia en los grandes escenarios deportivos como lo tenía en 2014 con don Jorge Luis Pinto. También por llegar a Rusia con futbolistas con poca actividad futbolística en sus clubes como Óscar Duarte, Cristian Gamboa, Joel Cambpell, Marco Ureña y Bryan Ruiz, aunque este retomó protagonismo en el cierre de la Liga de Portugal con el Sporting. Difícilmente supere la ronda de grupos, el que comparte con Serbia, Brasil y Suiza en el E. Los ticos debutan este domingo a las 6:00 am ante los serbios.

Últimos amistosos de Costa Rica

Perdió 1-0 ante Túnez

Ganó 3-0 ante Irlanda del Norte

Perdió 2-0 ante Inglaterra

Perdió 4-1 ante Bélgica

Panamá debutará en Copas del Mundo ante Bélgica. Y qué decir de la 'cenicienta' Panamá en las Copas del Mundo. Para los panas, que debutarán en este tipo de torneos internacionales tras clasificarse con un gol fantasma validado por el árbitro guatemalteco Walter López en la última fecha de eliminatorias ante Costa Rica en el Rommel Fernández, todo es ganancia.

Los canaleros van, como bien dijo su técnico, el 'Bolillo' Gómez, a tratar de no ser goleados. Para la selección panameña anotar un gol, empatar un juego y no salir con palizas en Rusia-2018 será ganancia. En las tierras de Roberto 'Manos de Piedra' Durán no se ilusionan con acceder de ronda; es un sueño utópico en un grupo G integrado por Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Para Panamá será algo así como con Honduras en Sudáfrica 2010, donde los nuestros llegaron con una selección pasada de edad. Blas Pérez y Felipe Baloy tienen 37 años y están en el ocaso de su carrera; Jaime Penedo y Luis Tejeda cuentan con 36; Gabriel Gómez 34 y Adolfo Machado con 33 son los futbolistas de mayor edad de esta representación panameña. Todos titulares.

De hecho, los canaleros, de sus últimos fogueos, no lograron ni tan siquiera anotar; cayeron frente a Dinamarca y Suiza les pegó una paliza histórica 6-0. Un panorama bastante oscuro.

Últimos amistosos de Panamá

Perdió 1-0 ante Dinamarca

Perdió 6-0 ante Suiza

Empató 0-0 ante Irlanda del Norte

Perdió 1-0 ante Noruega