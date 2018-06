México comienza su andadura en el Mundial ante la campeona Alemania

México tiene la posibilidad de situar su estatus deportivo a la altura de su prestigio como anfitrión, el domingo (9:00 am) en el estadio Luzhniki de Moscú ante Alemania, que inicia la defensa de su título planetario.

Un triunfo ante la Mannschaft sería el colofón perfecto a una semana en la que México confirmó su condición de país mundialista por excelencia.



La FIFA votó el miércoles que la candidatura conjunta norteamericana organizará la edición de 2026, convirtiéndose así México en el primer país que recibe el torneo en tres ocasiones, tras los históricos 1970 y 1986, escenarios de las obras maestras de Pelé y Diego Maradona.



- Primera victoria -



Pero al prestigio como anfitrión le falta añadir una actuación deportiva a la misma altura. O lo que es lo mismo, superar la maldición del quinto partido: alcanzar por primera vez los cuartos de final en un Mundial jugado fuera de casa. Desde 1994 son seis octavos perdidos de manera consecutiva para el cuadro norteamericano.



En la periferia noreste de Moscú, en un idílico paisaje de verdes colinas, parece que el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio ha cerrado por fin la herida que se abrió cuando los jugadores decidieron organizar una fiesta para celebrar el 30º cumpleaños de Chicharito Hernández. La celebración en la capital mexicana hizo correr ríos de rumores hasta que una semana después el delantero dio una explicación de lo sucedido.

Las aguas volvieron a su cauce, pero en el campo espera el gigante alemán, un combinado que se asemeja más a un club que a una selección, con la mayor parte de sus jugadores cocinados con mimo en las categorías inferiores y un técnico, Joachim Löw, que ya suma 12 años en el cargo.



Además México nunca ha vencido a Alemania en un partido oficial en sus seis duelos, el último hace un año en semifinales de la Confederaciones, cuando un combinado germano 'B' goleó 4-1.



Como ya ocurrió hace un año, Löw no escatima elogios hacia el Tri: "Es un equipo impresionante, su estilo de juego es muy dinámico, todos los jugadores están involucrados en la recuperación y en ataque buscan profundizar constantemente".



Osorio, por su parte, desveló este sábado que una de las claves será que sus futbolistas se aíslen del escenario: "La ilusión de ganar es mayor que el respeto a Alemania, esta ha sido la frase de la semana, hay que jugar por el amor a ganar y no con el temor a perder. Creo en las condiciones de este grupo.



- 'Chucky' y Vela ante Neuer -



Criticado por no haber repetido una alineación en sus casi 50 partidos al frente del equipo, todo indica que el colombiano apostará por Chicharito como referencia en ataque, acompañado por 'Chucky' Lozano y Carlos Vela, que llegan al torneo en un gran momento.



Enfrente se encontrarán con el capitán germano, el arquero Manuel Neuer, recuperado para el Mundial después de vivir prácticamente un año en blanco con el Bayern Múnich.



Recordar los resultados de la Mannschaft en los últimos meses podría alimentar la esperanza mexicana, con una única victoria en seis partidos, frente a Arabia Saudí (2-1), además de tres empates y dos derrotas.



Pero llega el Mundial y pocos dudan que el gigante estará a la altura. Basta recordar su currículum: Llegó ocho veces a la final del Mundial en las dieciséis últimas ediciones, desde 1954, y luce en su equipaje cuatro estrellas mundiales.



- Posibles Alineaciones:



México: Memo Ochoa; Miguel Layún, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado; Jesús Corona, Carlos Vela, 'Chucky' Lozano; Chicharito Hernández. DT: Juan Carlos Osorio.



Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Héctor; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Ozil, Julian Draxler; Timo Werner. DT: Joachim Löw.