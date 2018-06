Varela: "Sería un sueño jugar con Luis Suárez en el Barcelona"

Guillermo Varela, defensa de la selección uruguaya, aseguró en rueda de prensa que sería un sueño para él jugar en el Barcelona junto a Luis Suárez.

Cuestionado por unas informaciones que salieron en varios medios de comunicación que indicaban que su compañero en el combinado charrúa había aconsejado al club azulgrana su fichaje, declaró que estaría encantado de jugar junto al ariete de Uruguay.

"Lo he leído pero ni siquiera se lo pregunté a Luis. Nadie me ha confirmado. Obviamente que sí, sería un sueño jugar en el Barcelona y más con Suárez, sería muy lindo. Pero no quiero pensar en eso. Sólo quiero pensar en Uruguay", dijo.

Preguntado por EFE, también habló sobre el momento en el que se encuentra Luis Suárez después de las críticas que recibió tras fallar muchas ocasiones ante Egipto.



"Le veo con ganas y con entusiasmo. No pudo convertir el otro día. A luis le veo bien. Es un gran jugador, lo ha demostrado siempre en el Barcelona", comentó.



También habló sobre las órdenes que recibe de Óscar Tabárez, y señaló que como lateral siempre le dice que primero intente defender y después que suba al ataque, pero con seguridad y si tiene tiempo.



Sobre su debut en un Mundial, dijo que fue un sueño muy lindo para él cumplido desde que era pequeño. "Una vez que estuve aquí dentro, no lo pude creer. Luego, era el objetivo importante ganar", indicó.



"Creo que fue un partido bueno en lo personal. Si bien, algunos errores como todo, pero capaces de finalizar más las jugadas de ataque. La noche anterior la pasé bastante feo. Era mi primer partido del Mundial. En lo personal bien. Al principio un poco tenso por la ansiedad previa al partido. Te vas soltando", culminó.