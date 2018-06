Óscar Ramírez tras derrota de Costa Rica: “Esto no se ha terminado”

Óscar Ramírez reaccionó luego de la derrota 1-0 ante Serbia que los pone contra la pared ya que el siguiente encuentro será ante Brasil.

“Desgraciadamente el tiro libre nos cambia todo. Siento que sí arriesgamos, la intención era presionarlos y aprovechar la velocidad de Ureña, fue un primer tiempo muy parejo y en el segundo no arrancamos finos”.

A pesar de la derrota, Ramírez manifestó que el juego por varios lapsos del mismo fue bastante equilibrado.

MIRA: COSTA RICA COMIENZA CON PIE IZQUIERDO EL MUNDIAL ANTE SERBIA

“De alguna manera, lo primer tiempo son equilibrados , mirar a ver con la velocidad de Marco Ureña que por ahí podemos aprovechar y luego tener a la gente que metí en el segundo tiempo que era la desequilibrante y habíamos mirado a lo laterales de ellos que estaban cansados”.

Y declaró que el tener un duelo parejo era lo esperado, además que ellos no podían volverse locos. “No, no, el primer partido siempre es de equilibrio, no podes volverte loco. Había que aguantar 15-20 para meter la gente para desequilibrar”, señaló el técnico.

VER: LOS MEMES HACIA COSTA RICA DONDE RESALTA JORGE LUIS PINTO

El mandamás también soltó una respuesta relacionada al VAR ya que hubo una acción donde se sacó amarilla a un jugador serbio. “Con el bendito VAR uno queda confundido”

Ya en conferencia de prensa fue más amplio al ser abordado por los medios ticos que viajaron hasta suelo ruso. “Todos los que hemos estado en Mundiales sabemos que los primeros partidos son para un estudio, decir que no se arriesga pues no porque en los primeros 20 minutos se hizo”.

En el ocaso de la conferencia, un periodista serbio le dijo que su esquema había sido muy defensivo pues estuvo siempre con línea de cinco, Ramírez manifestó:

“No estoy de acuerdo con decir que es un muro porque es un defensa que luego de cambia a un 4-4-2 pero ustedes no los entienden o no lo canalizan, la intención siempre está en buscar la clasificación y esto no se ha terminado”, terminó diciendo.