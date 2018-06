Marco Ureña: "Nos da confianza el buen juego de hoy"

El delantero de Costa Rica Marco Ureña reconoció que la clasificación para octavos de final está complicada tras la derrota sufrida contra Serbia pero aseguró que tiene confianza tras el buen juego de su equipo en su debut en el Mundial de Rusia.



"Ellos aprovecharon su única ocasión y nosotros estuvimos bien tácticamente, ordenados, no pasamos apuros como en partidos anteriores, así que estoy contento", dijo.



"Desaprovechamos las oportunidades. En el Mundial de Brasil también teníamos una o dos y las metíamos. Aquí se definió en una ocasión a balón parado. Pero hay maneras de perder y esta es digna, para irnos con la cabeza alta", comentó.

CELSO BORGES: "NO TENEMOS NADA QUE REPROCHARNOS"



"Tenemos un panorama difícil, sabíamos de la importancia de este primer partido. Nos presentamos con cero puntos ante un rival tan complicado como Brasil, pero con confianza por el buen juego hecho", agregó.



"En la cancha es once contra once, puede que ellos tengan la posesión de la pelota pero si estamos firmes atrás podemos hacerles daño en un contragolpe", añadió en referencia al duelo contra Brasil, su siguiente rival.



Ureña reconoció que hay "cosas que afinar en la parte ofensiva" para "ser más punzantes, preocupar más al rival".



"Tenemos buena posesión de pelota pero nos falta el último pase", aseguró.