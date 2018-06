VIDEO: Alemán quiso sorprender, pero responder "Tegucigalpa" lo hace quedar mal

Follow @GustavoRocaGOL

En estos eventos futboleros como las Copas del Mundo se ve de todo y si no, pues pregúntenle a este periodista ecuatoriano que vio cómo un aficionado alemán le echó a perder un trabajo que realizaba fuera del estadio Luzhniki donde México ganó 1-0 a Alemania.

Ver: Calendario y tablas de posiciones del Mundial de Rusia-2018

Y es que el comunicador de origen ecuatoriano, Diego Arcos, de TC Televisión, realizaba un trabajo para su empresa cuando de repente fue sorprendido por un seguidor alemán.

Este teutón, que se ve en el video difundido por el propio Arcos, iba pasado de cervezas, lo interrumpe en su contacto y le dice que le pregunte lo que quiera que él le responderá.

Entonces el periodista le pregunta cuál es la capital de Ecuador, a lo que el alemán responde 'Tegucigalpa', luego pide otra trivia y le consultan por dos ciudades de México y sin ningún problema las dice.

Cuando todo parecía haber terminado, el aficionado regresa y le vuelve a decir 'Tegucigalpa', lo que causó una reacción chistosa de Diego Arcos, quien al verlo soltó. "Vale verg* este hijuepu**".

MÉXICO DERROTA A ALEMANIA EN RUSIA-2018





Horas más tarde, Kike Lanza, periodista hondureño que cubre la Copa del Mundo, lo encontró y le realizó una pequeña entrevista.

"Estaba preguntándole la capital de Ecuador y me dijo 'Tegucigalpa' y le dije 'eso es Honduras', tiene una obsesión con Honduras el alemán; tres veces saliendo con el informe y me lo echó a perder, decidí subirlo, se ha hecho viral pero en mi canal no están muy contentos", dijo entre risas el comunicador sudamericano.

LO QUE SE DIJERON:



Alemán -Si tu tienes una pregunta, yo puedo darte la respuesta.

-Dime ¿la capital de Ecuador?

Alemán -¿De Ecuador? ...Ehh... Tegucigalpa.

- No, esa es de Honduras.

Alemán -¡Oh! Es de Honduras.

-Te daré otra oportunidad

Alemán -Ok, una oportunidad más.

- ¿Dime dos ciudades de México?

Alemán -Ciudad de México y... Ciudad de México.

- ¡Grandioso, buena suerte hoy!



Regresa el alemán...



Alemán -¡Ya me la sé... ya me la sé...!

-Vale verga este hijueputa...

Alemán -Ya sé... Es Tegucigalpa.

- Que esa es de Honduras.

Alemán -¡Ah mierda!