Joachim Löw tras derrota ante México: “Hay que aprender la lección”

Fuerte y claro. El técnico de Alemania , Joachim Löw , admitió hoy que la actual campeona del mundo dejó muchos espacios abiertos y perdió el balón de forma nunca vista en su debut en el Mundial Rusia 2018 ante México, a la que reconoció como un equipo fuerte y rápido.

"No hemos tenido acierto con los pases y perdimos balones de una forma no vista antes. Jugamos con pases cortos y eso hizo posible que nuestro rival nos quitara el balón con facilidad. No estuvimos concentrados" , dijo Löw en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el ' Tri '.

El seleccionador alemán subrayó que su equipo jugó "mal en el primer tiempo", pero se repuso y lo hizo mucho mejor en el segundo, cuando tuvo oportunidades de empatar, pese a que México siguió llegando a su área en peligrosos contragolpes.

"Estamos decepcionados, hemos perdido el primer partido y es algo anormal para nosotros. No hemos jugado como acostumbramos, al ataque, con pases rápidos. Hay que aprender la lección y hacerlo mejor en los siguientes partidos" , afirmó.

Y continúo diciendo: “Estábamos preparados, México tiene una gran calidad, los partidos que han jugado en los últimos dos o tres años lo han jugado a un nivel altísimo y mantienen el mismo sistema, independientemente de sus rivales siempre tuvieron más posesión de balón y recuperaban el balón bien y transiciones rápidas”, agregó.