Hinchas mexicanos provocan sismo artificial con el gol de "Chucky" Lozano ante Alemania

La Red de monitoreo sísmico, análisis e investigación geológica, registró un sismo artificial que dio origen de celebración de miles de aficionados mexicanos tras el golazo de Hirving el "Chucky" ante Alemania.

Resulta que el temblor se dio en el mimos instante en que Lozano la mandó a guardar en el fondo de la portería, así lo dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter.

Con ello al menos dos de los sensores detectaron movimiento telúrico en la Ciudad de México debido a los saltos de los hinchas.

Luego de esta noticia, parte de la población azteca comenzó a preocuparse, sin embargo Rafael Maldonado del Servicio Sismológico Nacional, calmó las aguas.

"En nuestra instrumentación no tenemos nada registrado, no tenemos ningún carácter anómalo, por lo tanto no podemos decir que tenemos un sismo producto de los saltos por el gol", comentó.