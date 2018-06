Rusia 2018: Pablo Giralt y el relato final emocionante del triunfo de México ante Alemania

El 17 de junio del 2018 quedará en la historia para la selección mexicana de fútbol... día en que hicieron hazaña al derrotar 0-1 a Alemania en su debut en la Copa del Mundo, Rusia 2018.

Esta había que recordarlo en una forma peculiar y el locutor deportivo de origen argentino Pablo Giralt lo hizo a través de un pequeño videoclip en donde grabó las dos facetas emocionantes del juego: la narración del golazo del Chucky Lozano y el tramo final del partido.

¡Insólito! Hinchas mexicanos provocan sismo artificial en celebración de Chucky Lozano

Según lo que se puede escuchar en el clip de la anotación de Lozano en el minuto 35', el público estalló en emoción; y el final fue de ensueño.

"Golpe en la mesa en la Copa del Mundo. No me digan que el Mundial no es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es una maravilla. México ha derrotado a Alemania", comentó a través de los micrófonos de DIRECTV Sports.

Con esta victoria los aztecas se colocaron como líderes del Grupo F. Su próximo juego es el 23 de junio ante Corea del Sur.