Isco felicita a México por gane ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018

Francisco Alarcón, 'Isco', centrocampista de la selección de España, destacó la victoria de México contra Alemania, consideró que la dirigida por Juan Carlos Osorio "estuvo muy bien", le "puso las cosas muy difíciles" al campeón y demostró que en un Mundial "nadie te va a regalar nada".

"Alemania es la campeona. Es difícil. Al final, en un partido puede pasar cualquier cosa. Pude ver sólo la primera parte, porque teníamos entrenamiento, y México estuvo muy bien, le puso las cosas muy difíciles, de hecho le ganó el partido y esto demuestra la clase de competición que es. Aquí nadie te va a regalar nada y todo el mundo sale muy motivado", valoró desde la ciudad de Krasnodar.

Por otra parte, Isco también mostró su satisfacción por la elección de Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid, después de haber sentido siempre su confianza en las categorías inferiores de la selección española y la absoluta.

"Es un entrenador que conozco desde hace muchísimos años, he coincidido en prácticamente todas las categorías inferiores de la selección con él y en los momentos que no he tenido protagonismo en mi equipo me ha dado confianza", recordó agradeciendo la confianza que siempre le dio Lopetegui hasta cuando no era indiscutible en el Real Madrid. "Es un grandísimo entrenador".