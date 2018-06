Joachim Löw: "Es decepcionante haber perdido el partido contra México"

Joachim Löw, seleccionador de Alemania, que el domingo arrancó la defensa del título logrado hace cuatro años en Brasil perdiendo contra México (0-1) admitió que está derrota "es decepcionante" y que "perder el primer partido" es algo absolutamente "inusual" para ellos.

"Claro que es decepcionante haber perdido el partido contra México. Perder el primer partido es para nosotros una situación absolutamente inusual", opinó el seleccionador alemán.



Pero siempre tiene que haber una primera vez (Alemania había ganado todos sus primeros partidos en los últimos siete Mundiales). No mostramos el juego que tenemos dentro. Hay que hablar sobre ello, pero no nos vamos a caer en pedazos", comentó Löw en una entrevista con la Federación Alemana que difundió este lunes el propio DFbB en su concentración de Vatutinki, en las afueras de Moscú.



"Tenemos que sacar las enseñanzas de ello y mejorar en el siguiente partido", indicó 'Jogi' respecto al próximo encuentro en el grupo F de la 'Mannschaft', el próximo sábado, contra Suecia, en el que Alemania no tendrá mucho margen de error.