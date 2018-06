Waston: "Tenemos el sabor de que pudimos sacar mejor resultado contra Serbia"

El defensor de Costa Rica Kendall Waston aseguró que la 'Sele' tiene la sensación de que pudo "sacar mejor resultado" contra Serbia, contra la que cayeron por 0-1 con un tanto de falta directa de Aleksandr Kolarov.



"Tenemos ese sabor de que pudimos haber sacado mejor resultado. Tras el gol de ellos no tenían prisa, manejaron el juego con más calma. Nosotros queríamos empatar el partido. Después del gol todo cambia, un gol cambia absolutamente todo. Pero ahora queremos dejar todo atrás, pensar en Brasil y sacar algo positivo", aseguró.

CALENDARIO Y ESTADISTICAS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Antes de la sesión de entrenamientos de hoy en Pavlovsk, al sur de San Petersburgo donde Costa Rica tiene su sede durante este Mundial, Waston dijo que su primer objetivo es "levantar el ánimo".



"Hay que levantar el ánimo, porque esto no se ha terminado. El partido que viene es muy duro pero no imposible, ojalá podamos dar la sorpresa", añadió el central respecto al próximo duelo contra Brasil, que empató ayer 1-1 ante Suiza en Rostov y se enfrentará a ellos el 22 de junio en San Petersburgo.



Para Waston, tras una derrota "dolorosa" lo anímico es "importante", pero a continuación deben centrarse en el siguiente duelo.



"Es doloroso, porque queríamos arrancar el torneo con tres puntos, pero no se dio. Lo primordial tras una dura derrota es lo anímico, cuando pasan las primeras 24 horas ya eso va bajando, y entonces hay que 'carbonearse' que decimos los ticos, meterle emoción, corazón, hacer un buen trabajo contra Brasil y lograr los tres puntos", añadió.

BELLEZA PANAMEÑA EN RUSIA 2018, DEBUT HISTORICO DE LOS CANALEROS



"Ayer estábamos afectados, pero después de eso hablamos sobre ser positivos e intentar dejar esa derrota atrás, porque lo más importante es lo que hagamos contra Brasil", finalizó.