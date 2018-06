Calentón de 'Chicharito' con Faitelson: "¿Por qué no podemos ser campeones?"

La victoria de México sobre Alemania ha sido como un balde agua fría para cientos de personajes que han criticado a Juan Carlos Osorio y a su selección. Uno de ellos ha parado en el polémico periodista de ESPN David Faitelson.

Un día después de hasta hazaña, volvió a salir a la luz una picante entrevista que protagonizó meses antes de la Copa del Mundo, Rusia 2018 junto al delantero Javier "Chicharito" Hernández en donde el ariete terminó siendo herido por la incredulidad del comunicador.

"Javier pongámonos serios, México no va a ser campeones del Mundo", iniciaba comentado Faitelson.

Ante ello Chicharito respondió una forma peculiar comparando los grandes alcances de otros equipos.

"Pero por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa, por qué no pedemos ser el Leicester de la Premier League. Creé en el beneficio porque tu opinión no va a cambiar. Imaginémonos cosas chingonas carajo", alzó Javier.

Con su victoria ante los Teutones los Aztecas se colocaron como líderes de su grupo y comienzan a ilusionar más allá del quinto partido.