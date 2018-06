Alberto Aspe explota contra André Marín: "No seas imbécil; pobre diablo"

Un día después del triunfo de México ante Alemania, el reconocido periodista deportivo de Fox Sports, André Marín sigue sin darle mérito a Juan Carlos Osorio por su planteamiento, detalle que ha puesto con los pelos de punta a Alberto García Aspe.

En el acalorado debate, Marín mantuvo su postura de que la victoria se debe a los jugadores y no a Osorio. Esto calentó a Aspe.

"No tienes idea del fútbol. Tú qué has logrado, no seas imbécil, por el amor de Dios... ¡Pobre diablo!", le dijo Alberto a Aspe.

La victoria de los Aztecas ha sorprendido a todos, pero resulta que en México algunos comunicadores como en el caso de Marín mantienen su postura en contra del timonel colombiano. El próximo encuentro de México será ante Corea del Sur el próximo 23 de junio, de ganar serían los líderes del Grupo F.