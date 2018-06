Venegas: "Mientras menos espacio tenga Neymar, más difícil será para él"

El delantero de Costa Rica Johan Venegas señaló que Neymar, la estrella de Brasil, que será su próximo rival en la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Rusia 2018, lo tendrá "más difícil" cuanto "menos espacio tenga" para jugar, por lo que deberán marcarle de cerca.



"Creo que Neymar es un jugador que puede sacar tres marcas en un movimiento, su cambio de ritmo marca muchísimas diferencias, es un crack, y mientras menor espacio tenga, más cerca tenga la marca, va a ser más difícil para él", opinó el atacante 'tico', antes del entrenamiento de este martes en Pavlovsk (San Petersburgo).

COSTA RICA SE ESTRENA EN RUSIA 2018 CON DERROTA ANTE SERBIA



"Lo importante es no dejarlo crecer en su juego, no dejarlo sentirse a gusto con el partido y tratar de minimizar sus fortalezas", añadió.



Respecto al colectivo de la 'canarinha', Venegas reconoció que es "uno de los candidatos" a ganar el Mundial, con "excelentes jugadores de renombre" y al que ve "muchísimo más ordenado" que en anteriores citas.



"Va a ser un partido difícil, Suiza supo contener sus embates, presionándolos, no dejándolos sentirse con confianza con la pelota, y nosotros tendremos que hacer un partido perfecto", explicó respecto al empate entre Brasil y Suiza (1-1) y el duelo próximo entre brasileños y 'ticos', en el que los centroamericanos necesitan puntuar si no quieren verse eliminados tras caer ante Serbia (0-1).



Venegas aseguró que la plantilla de 'la Sele' está "bien" y "con unidad", y que saben que el hito de los cuartos de final que lograron en Brasil fue "por la fortaleza del grupo".

CALENDARIO Y ESTADISTICAS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Aunque tengan "el ánimo golpeado" por la derrota ante Serbia, se sienten "fuertes" y lo que les queda es "luchar" y hacer "un partido perfecto" contra Brasil.



Costa Rica ocupa el último lugar del Grupo E tras su derrota contra Serbia (0-1) en la primera jornada. Los balcánicos lideran el grupo con 3 puntos y con Brasil y Suiza con uno tras su empate (1-1). En la próxima jornada, el viernes 22, 'ticos' y brasileños se verán las caras y se enfrentarán las dos selecciones europeas.