Bryan Ruiz: "Sueño con ganar a Brasil"

El capitán de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, aseguró este martes que sueña con ganar a Brasil en el partido del próximo viernes en San Petersburgo, en el que los 'ticos' necesitan al menos un empate para seguir vivos en la lucha por los octavos de final.



"Yo sueño con eso, no sé si será mi último Mundial, creo que sí, y sueño con ganar a Brasil. Es la tercera vez que los vamos a enfrentar en un Mundial y creo que podemos ganarles", aseguró Ruiz en una conferencia de prensa en el centro de entrenamientos de Costa Rica en Pavlovsk, a las afueras de San Petersburgo.

El centrocampista aseguró que el grupo está "motivado", pese a los rumores de división que surgieron durante las últimas horas en la prensa costarricense y más aún cuando tienen por delante un duelo contra uno de los candidatos al título.



"Nos vamos a enfrentar en un Mundial a un candidato a ser campeón, el que no esté motivado con eso, no sé. Un Mundial es cada cuatro años y no a todos los Mundiales se clasifica, tenemos que aprovechar la oportunidad. Hace cuatro años jugamos contra tres excampeones y lo aprovechamos", apuntó sobre Brasil 2014, cuando Costa Rica superó un grupo con Italia, Inglaterra y Uruguay.



Aunque reconoció que Brasil "de 20 veces va a ganar 19" a Costa Rica, el capitán 'tico' deseó que la del viernes sea esa vez en la que los centroamericanos consigan algo positivo.



"Cuando nos meten el gol, que fue un golazo de (Aleksandar) Kolarov, el equipo va a más y Serbia se repliega. Era su plan y era el nuestro también. Era importante que no nos metieran el segundo gol porque la diferencia cuenta. No arriesgamos tanto por ese motivo, teníamos que intentar que no nos metieran el 2-0", explicó.



El futbolista del Sporting de Portugal descartó que vayan a salir al ataque de forma desesperada ante Brasil, pero reconoció que tienen que sumar al menos un punto, porque de lo contrario estarían eliminados.

"Nuestro objetivo es sumar inteligentemente, no piensen que vamos a arriesgar un 4-2-4, son 90 minutos para ganar el partido o al menos no perderlo, porque el empate nos sigue dejando vivos matemáticamente, más complicado, pero vivos", añadió.



En cuanto a si deberían marcar a un futbolista concreto de la 'canarinha', Ruiz aseguró que "todos" son "fundamentales en sus equipos" y mencionó a Neymar Junior, Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesús, Paulinho o Casemiro.



"No vamos a marcar a nadie individualmente, sino una marca fuerte zonal, llegar fuerte a la bola, atacar la pelota al jugador que tiene el balón en cada momento y en el centro del campo", aseguró.



Costa Rica ocupa el último lugar del Grupo E tras la primera jornada, liderado por Serbia con tres puntos y con Brasil y Suiza empatados a un punto. En la próxima jornada, el viernes 22, 'ticos' y brasileños se verán las caras y se enfrentarán las dos selecciones europeas.