Lágrimas de periodistas panameños al escuchar el himno en Rusia

En un decepcionante debut, la selección de Panamá no pudo hacer nada contra una gris pero contundente Bélgica. Los panameños no pudieron entrar en el partido y fueron goleados.

Con dos tantos de Romelu Lukaku y un golazo de Dries Mertens los belgas empezaron con pie derecho su participación en el Mundial de Rusia 2018.

El capitán Román Torres no se pudo contener las lágrimas al escuchar por primera vez el himno de su país en un Mundial, en la nación centroamericano la cosa no fue diferente, los periodistas encargados de relatar el partido en la televisión abierta no se contuvieron y se emocionaron al punto de rodar lágrimas.

ANÁLISIS DE LA DERROTA DE PANAMÁ EN SU DEBUT MUNDIALISTA

Los periodistas David Samudio y Miguel Ángel Remón del canal RPC de Panamá comenzaron a llorar y conmovieron a todos los panameños durante la entonación del himno nacional.

Panamá comparte en el Grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez en el Mundial de Rusia 2018.