Uruguay, única representante de Conmebol que no perdió en su debut en Rusia 2018

La selección del maestro Óscar Washington Tábarez fue la única en ganar su partido de primera fecha por parte de los sudamericanos, el equipo celeste venció a Egipto 1-0 con sufrimiento en los minutos finales con un gol de cabeza de José María Gimenez jugador del Atletico de Madrid.

Te puede interesar: Carlos Quiroz "Irán no tiene superhombres como España"

Las otras cuatro selecciones de Conmebol, no pudieron conseguir victoria en su debut en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Argentina y Brasil no pasaron del empate ante dos selecciones que en teoría no debieron de ser problema. Islandia y Suiza respectivamente fueron los equipos que les arrebataron puntos a los dos grandes de Sudamérica y que los comprometen a ganar en las fechas restantes para lograr su clasificación.

Perú y Colombia no pudieron con sus rivales de turno y perdieron sus partidos por la mínima. Los Incas cayeron ante Dinamarca por un gol a cero mientras que los cafeteros dejaron los tres puntos ante la selección de Japón por 2-1.

Próxima fecha para los equipos sudamericanos:

-Uruguay-Arabia Saudita (20 de junio- 09:00 a.m)

-Argentina-Croacia (21 de junio- 12:00 p.m.)

-Perú-Francia (21 de junio- 09:00 a.m.)

-Brasil-Costa Rica (22 de junio- 06:00 a.m.)

-Colombia-Polonia (24 de junio- 12:00 p.m.)