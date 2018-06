Aficionado se aprovecha de periodista y le da un beso en vivo

Mientras se encontraba haciendo un enlace para la televisión alemana, la periodista colombiana, Julieth González, pasó un momento muy incómodo cuando un aficionado ruso se le acercó y le dio un beso en la mejilla mientras le agarró un pecho. El fanático salió corriendo y no lo volvieron a ver.

"El aficionado se acercó a mí, me dio un beso y me tocó, yo estaba en vivo y tuve que continuar, luego lo traté de buscarlo pero no lo vi más", relata la periodista del incómodo momento que le tocó vivir durante el Mundial de Rusia 2018.

"No nos merecemos este trato, nosotras nos encontramos trabajando y merecemos el mismo respeto que un periodista hombre", agregó la colombiana Juleth.

Colombia debutó en el Mundial de Rusia 2018 con una derrota ante Japón 2-1, los cafeteros arriesgan el primer lugar del grupo H del Mundial de Rusia 2018, su próximo rival del grupo será Polonia.