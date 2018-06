Jerry Bengtson explica el porqué firmó con Olimpia y no con Motagua

El delantero hondureño Jerry Bengtson explicó lo que vivió en el Deportivo Saprissa de Costa Rica y por ello decidió no renovar con los Morados.



"Pasaron muchas cosas por eso no pude quedarme en el Saprissa, me puse hablar con el Olimpia y al final fue la mejor opción para arreglar el contrato con ellos", dijo Jerry Bengtson.



Y agregó: "Me quedo con lo que viví al final que pude cerrar muy bien en Costa Rica, logramos quedar campeones, al inicio comencé con muchas sanciones, pero me quedo con el final".

Bengtson explicó las razones por la cual decidió firmar con el Olimpia a pesar de tener una oferta concreta con el Motagua equipo con el que ya pudo quedar campeón en el fútbol catracho.

"Ya días quería jugar acá, estuve hablando con Osman y al final llegamos a un acuerdo, ahora estoy feliz de estar acá. Olimpia es un equipo grande que pelea cosas importantes y decidí venir aquí porque todos trabajaremos por pelear por títulos", indicó Bengtson.

Una de las que le hicieron tomar la decisión final es. "Estando en el Olimpia tengo la opción de poder ser nuevamente llamado a la Selección de Honduras y también de salir al extranjero en un futuro".

Al ser consultado sobre su paso por los Azules que también lo pretendían aseguró. "Mi decisión por firmar con el Olimpia no parte nada del sentimiento, yo soy Vida, acá se dio porque había plática adelantada, había hablado con ellos y ya días tenía la opción de estar acá, hasta ahora se dio la oportunidad".

Sobre lo que espera lograr en su nueva aventura en el fútbol hondureño donde ya ha defendido la camisa del Vida de La Ceiba y Motagua expresó. "Es un nuevo reto, hay grandes jugadores, un excelente entrenador, pero ahora tenemos que trabajar porque debemos de colocar al Olimpia donde se merece estar".

Jerry Bengtson en el Olimpia competirá con los delanteros Carlo Costly, Rony Martínez, Diego Reyes, además de los atacantes que llegaron Jairo Róchez y Júnior Lacayo.

"Dura será la competencia en este torneo, pero es una sana, donde todos trabajamos para el equipo en cada entrenamiento y al final será el entrenador que decidirá los que jugarán", expresó.

Lo que pueda pensar los aficionados es algo que no piensa mucho, pero sí quiere ganarse el cariño de los olimpistas. "Con trabajo, uno como delantero tiene que dejar todo en cada partido, prometo dar lo mejor de mí en cada juego".





Un llamado a la Bicolor es su principal objetivo para el experimentado atacante que llegó a ser una de las figuras para la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014.

"Estoy disponible para estar en la Selección, vengo a un equipo grande como lo es Olimpia y vamos a pelear cosas importantes, será más fácil que nos miren para un llamado a la Bicolor", comentó Jerry Bengtson.

Lo que tiene muy claro es que no piensa en su retiro y manda un mensaje claro a los que creen que será la camisa de los Merengues la última que defenderá.

"No pienso en retiro, tengo para mucho rato, vengo acá pensando en hacer bien las cosas y luego volver al extranjero, pero primero pienso en trabajar fuerte y con ello llegarán los goles", cerró.