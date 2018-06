En Olimpia desconocen caso de John Paul Suazo

El Olimpia sigue trabajando fuertemente en su pretemporada, pero los únicos jugadores que no se han hecho presentes hasta los momentos es Bryan Moya que cuenta con un permiso de la directiva y el lateral John Paul Suazo.

Leer más: Olimpia ha solicitado a la Liga Nacional revisar caso de JP Suazo



Los jugadores suman ya desde el pasado viernes varias sesiones de trabajo pero el lateral derecho que fue presentado como nuevo refuerzo de los blancos sigue sin hacerse presente.



"Nosotros estamos contando con los jugadores que están en el equipo y el que no está acá no nos hacemos ilusiones de nada, contamos con 25 jugadores de campo más los cinco guardametas", dijo Danilo Turcios asistente técnico del Olimpia.



Y agregó: "Es un tema que no hemos tocado nosotros porque no nos corresponde y si él (John Paul Suazo) llega a venir será Nahún Espinoza que tomará la decisión, pero en este momento contamos con los que tenemos".



Mientras tanto la parte de la directiva del Olimpia aseguran que tampoco se han comunicado con el defensor desde hace varios días y no saben el motivo por el que no se ha presentado.



"No se ha hecho presente y nosotros no tenemos ningún conocimiento del por qué no lo hizo, tenemos que esperar como se desarrolla este tema. No hemos tenido ningún tipo de comunicación con nadie, vamos esperar que pasa", comentó Francisco Herrera director deportivo del club.



Hasta ahora los merengues en la pretemporada solo cuentan con los refuerzos Jairo Róchez, Jerry Bengtson y Júnior Lacayo.