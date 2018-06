España no quiere sorpresas y busca tres puntos de oro ante Irán

España se mide este miércoles a Irán en Kazán buscando tres puntos vitales para sus aspiraciones de pasar de fase tras su empate inicial contra Portugal (3-3) y acabar con las críticas a David de Gea, convertido en chivo expiatorio de ese tropiezo.

"Mañana David va a jugar, tiene toda mi confianza y no nos cansamos en decir que está entre los tres grandes porteros del mundo", sostuvo este martes el seleccionador de la 'Roja', Fernando Hierro, en una rueda de prensa en Kazán.

Las críticas y el debate en torno a la idoneidad o no del portero español han marcado los días previos al encuentro contra Irán, pero Hierro, llamado de urgencia al puesto de seleccionador tras la destitución de Julen Lopetegui, ha dejado claro que De Gea defenderá la portería ante Irán.

Ver también: La tabla de posiciones de los grupos del Mundial de Rusia

"Nosotros somos una familia y no vamos a dejar tirado a uno de los nuestros", dijo Hierro, que también tiene claro que "los deportistas necesitan confianza".

Carvajal, la duda

En las últimas horas, todo el equipo español se ha encargado de arropar al meta español y mandar mensajes de confianza antes de este partido inédito entre ambas selecciones.

Pero, sin duda, cuando los jugadores salten al césped del Kazán Arena este miércoles, De Gea será consciente de que muchos focos apuntarán hacia él en un partido crucial para la 'Roja'.

Tras el empate contra Portugal, España se enfrenta a un Irán, líder de grupo después de ganar 1-0 a Marruecos, con la necesidad de ganar para situarse en una de las dos primeras plazas del Grupo B, que darán acceso a la siguiente fase.

De cara al encuentro en el que el central Gerard Piqué cumplirá 100 partidos con la 'Roja', la única duda para Hierro parece centrarse en el lateral derecho, donde podría reaparecer Dani Carvajal tras superar sus molestias musculares.

El defensa del Real Madrid se ha estado entrenando con el grupo desde el domingo y parece estar a punto, pero el técnico español que esperará al entrenamiento en Kazán para tomar una decisión final.

Los tropiezos de Brasil ante Suiza (1-1) y de Alemania contra México (0-1) han puesto en alerta a la 'Roja', que no tiene intención de confiarse ante Irán.

"Siempre soñamos con lo máximo y eso sería volver a ganar un Mundial, pero somos conscientes de que nos llevará muchísimo trabajo y más allá de soñar en largo, soñamos en corto, y eso nos dice que mañana tenemos una nueva final", afirmó un reflexivo Andrés Iniesta en el Kazán Arena.

"Si ganamos nos situaremos bien en el grupo, y luego pensaremos en el siguiente juego, pero primero está la final con Irán", remarcó el exvolante del FC Barcelona de 34 años.

Sin "súper nombres"

Y más ante el entusiasmo de los iraníes, que tras dar la sorpresa en su primer partido mundialista, seguirán deseosos de continuar bien, sabedores de que una victoria prácticamente les garantizaría el pase a octavos de final.

"De España me preocupan los 23 jugadores. No quiero hablar de Isco, Iniesta, Asensio, puedo dar los nombres de todos. Nosotros no tenemos los súper nombres pero juntos podemos hacer súper cosas", dijo el DT de los iraníes, Carlos Queiroz, el martes en una rueda de prensa en el Kazán Arena.

Además: Salah y su gol histórico con Egipto pese a la derrota

El técnico luso, que perdió hace ocho años en octavos de final frente a la 'Roja' cuando dirigía a Portugal en el Mundial Sudáfrica-2010 (1-0), buscará tomarse la revancha en Kazán.

Queiroz ha construido un Irán basado en la solidez defensiva para buscar sus oportunidades al contragolpe y todo apunta a que seguirá fiel a este estilo frente a España, agazapándose atrás para luego salir en velocidad aprovechando algún fallo del rival.

"Si existiera una fórmula mágica para parar a España, un millón de euros sería poco para pagarlo. No podemos centrarnos en España, debemos pensar en nosotros mismos. Ningún equipo es perfecto y esa es la magia del fútbol", reconoció el exentrenador del Real Madrid (2003-2004).

Alineaciones probables:

Irán: Bereinvard; Mohammadi, Pouraliganji, Ansarifard, Rezaiean; Hajisafi, Ebrahimi, Taremi, Shojaei, Jahanbakhsh; y Azmoun.

España: De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Iniesta, Silva, Isco; y Diego Costa.

Árbitro: Andrés Cunha (URU).

Estadio: Kazán Arena.

Hora: 12:00 pm de Honduras

DÓNDE VERLO: SKY Y Televicentro