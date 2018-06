Marco Ureña: "Suiza sacó un punto a Brasil, así que no son invencibles"

El delantero de la selección de Costa Rica Marcos Ureña afirmó que el próximo rival de los 'ticos', Brasil, a la que se enfrentarán el viernes con la obligación de puntuar para no quedar eliminados, no es "invencible", ya que le empató Suiza.



"El grupo está con mucha confianza, Suiza sacó un punto, así que no son invencibles. Vamos a ir con todo para sacar un buen resultado contra Brasil", señaló el delantero antes del entrenamiento de este martes de la 'Sele' en Pavlovsk, a las afueras de San Peterburgo.

El delantero explicó que Costa Rica está analizando el empate de la 'canarinha' contra Suiza (1-1), que les ha permitido extraer sus "fortalezas" y "por dónde atacarlo".



"Esperábamos más de Brasil, pero se ve que están manejando mucha presión. Vamos a aprovecharla, ellos tienen que atacar y abrir espacios", añadió.



Contra Serbia, Ureña fue la referencia ofensiva de los 'ticos', pero no tuvo demasiadas oportunidades ni asistencias de sus compañeros, por lo que reclamó "más de todos" a la hora de atacar.



"Defendemos bien, tenemos un equipo compacto, pero a la hora de atacar necesitamos más de todos, que todos queramos la bola, la responsabilidad, y que hagamos lo que hace falta", apuntó el delantero del Los Ángeles FC, de la Major League Soccer estadounidense.



Para Ureña, una causa puede ser que los entrenamientos del equipo que dirige Óscar Ramírez están "más centrados en lo defensivo" y por eso pueden "quizás haber descuidado" el ataque.



No obstante, el punta no cree que necesite jugar en un esquema con otro delantero. "En mi club juego solo, no es algo que necesite, simplemente que todos queramos la pelota y nos movamos más", finalizó.

Costa Rica ocupa el último lugar del Grupo E tras su derrota contra Serbia (0-1) en la primera jornada. Los balcánicos lideran el grupo con 3 puntos y con Brasil y Suiza con uno tras su empate (1-1). En la próxima jornada, el viernes 22, 'ticos' y brasileños se verán las caras y se enfrentarán las dos selecciones europeas.