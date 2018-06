En Estados Unidos critican a Donovan por pedir apoyo para México

Algunos futbolistas y ex futbolistas de la selección de Estados Unidos criticaron a Landon Donovan, tras un vídeo publicitario donde aparece el atacante sugiriendo que los aficionados de su país apoyen a México en el mundial.

El vídeo está acompañado de un mensaje donde se detalla que Landon Donovan apoya a México en la Copa del Mundo, donde los aztecas tienen participación.

"Únete a Landon Donovan para animar a la Selección Mexicana de Fútbol durante el torneo", dice el tuit que acompaña el video.

Tras la publicación del vídeo las reacciones de los futbolistas y ex jugadores de la selección de Estados Unidos llegaron y se hicieron virales en redes sociales.

The tournament is here! USA fans, our team may not be in Russia, but our neighbors to the south are. So join me and their proud #sponsor @WellsFargo to cheer on our other team, Mexico @miseleccionmxEN . ¡Vamos México! pic.twitter.com/YIifLGCT0D

'Stand for something'. What, Wells Fargo? Your #ad mentioned nothing about how Mexicans, Mexican-Americans or any other immigrant group are being treated in the United States right now. What, did you run out of characters? Trying to flip that on Bocanegra is shameful. Full stop. https://t.co/62uiO4P8B6