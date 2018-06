Achraf Hakimi: "Me alegro por Cristiano pero merecimos más que Portugal"

El defensa marroquí Achraf Hakimi aseguró este miércoles que Marruecos mereció mucho más que Portugal en el partido disputado en el estadio Luzhniki de Moscú y advirtió que afrontan el próximo partido contra España con la intención de "darle una alegría a la afición".

En declaraciones a los medios al término del partido, el joven lateral del Real Madridrecalcó que el equipo salió del césped con la cabeza muy alta por el nivel de juego desplegado la imagen ofrecida.



"Estamos un poco jodidos por los resultados, pero bueno, estamos con la conciencia tranquila de que lo hemos dado todo en el campo. El balón no ha querido entrar en esta ocasión, pero seguiremos trabajando porque esta selección se merece algo grande y estamos un poco decepcionados", afirmó.



"Nos merecíamos algo; no sólo contra Irán, también hoy. Estábamos dándolo todo para que entrara, pero no ha querido entrar en esta ocasión, por eso estamos tristes, pero contentos por el trabajo y la imagen que hemos dado", agregó.

Achraf felicitó a su compañero de club Cristiano Ronaldo, autor del único gol del partido, y no quiso entrar en polémica sobre la discutida actuación del árbitro del encuentro, el estadounidense Mark Geiger.



"Sabemos cómo es Cristiano, que es un jugador que marca la diferencia y que se puede llevar el equipo a la espalda y una vez más lo ha demostrado. Me alegro por él, pero nosotros nos merecíamos un poco más", recalcó.



"Quiero darle las gracias a todas las personas que se han desplazado y a todas las que nos han apoyado desde Marruecos; no es nada fácil venir hasta aquí y estamos tristes también por ellos y no sólo por el resultado", subrayó.



En cuanto al choque que queda, frente a España, afirmó que será "un partido difícil".



"Vamos a salir a quedarnos con buen sabor de boca; no sólo por nosotros, sino por toda la afición que se ha desplazado aquí para estar con nosotros. Esperamos darle una alegría, por lo menos", concluyó.