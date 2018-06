Fernando Hierro sobre el grupo B: "Aquí nadie está ganando fácil"

España ganó apenas 1-0 ante Irán por la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo de Rusia 2018 con solitario gol de Diego Costa.

Luego de este importante triunfo, que hace que la roja sume cuatro puntos y se aproxime a octavos de final, Fernando Hierro llama a la calma.

"No hemos pasado, el juego fue como los pensábamos, partido duro pero con tanta falta y tanta interrupción era difícil coger ritmo", dice.



Luego explica lo que pasó en la etapa de complemento. "La segunda parte hemos tenido 15 o 20 minutos buenos, luego llega el gol; estos resultados cortos son difíciles, es un equipo duro y muy bien preparado, esperábamos algo así".

España llegó a cuatro puntos, mismos que Portugal y comparten liderato, pero Irán, tras ganar en la primera jornada 1-0 a Marruecos contabiliza tres unidades y por ende aún no está decidido todo; en la última jornada tres van por dos boletos a la siguiente ronda. Marruecos está fuera.



"Aquí nadie está ganando fácil, la igualdad es máxima, este equipo no le pone las cosas fáciles a nadie, es un gran equipo con un buen entrenador que tiene siete años con ellos", dijo Fernando Hierro.



Al final agradeció a sus jugadores el sacrificio hecho ante una selección iraní bastante respondona. "Me voy satisfecho con lo hecho por los chicos, muy orgullosos de ellos".