Francia vs Perú: Los peruanos van por matar o morir ante los de Griezmann

Con la espada contra la pared, Perú necesita resucitar ante Francia para seguir aspirando a jugar los octavos del Mundial, este jueves (09:00 am) en Ekaterimburgo, una ciudad en los confines entre Asia y Europa, donde más de 30.000 hinchas harán sentir a los peruanos que juega en casa.

Una derrota ante la vigente subcampeona de Europa sería definitiva para el grupo dirigido por Ricardo Gareca, que en la primera jornada del grupo C pagó la ansiedad del debut y falló un buen puñado de ocasiones ante una eficaz Dinamarca (1-0).



- Matuidi y Giroud, novedades -



"Nos faltó meterla, tuvimos ansiedad, desde que entre una todo va a cambiar", señaló el delantero Raúl Ruidíaz, que jugó los últimos cinco minutos contra los daneses.



El reto será de altura. Candidata a levantar el trofeo, Francia cuenta en sus filas con estrellas como Antoine Griezmann, Paul Pogba o el prodigio de 19 años Kylian Mbappé. Pero en su entrada en liza, ante Australia (2-1), necesitó de un penal y de un gol de rechace para llevarse la victoria.



Por Perú, el jugador que llega entre algodones por unas molestias musculares es André Carrillo, un dolor de cabeza para los daneses en la banda derecha. "Solo tiene un poco de molestia, de fatiga", dijo Cartagena, convertido en vocero médico de la Bicolor.



Normalmente la gran novedad en el once de Gareca será el regreso del capitán Paolo Guerrero, que revolucionó el ataque en la media hora que tuvo contra Dinamarca, aunque no aprovechó las buenas ocasiones que generó.



Los encargados de pararlo serán Raphael Varane, del Real Madrid, y Samuel Umtiti, del Barcelona, que en el debut cometió un incomprensible penal al levantar un brazo en un centro. En los laterales franceses estarán Benjamin Pavard y Lucas Hernández, sólidos ante los Socceroos.

Perú, un equipo con ritmo, agresivo, amante del fútbol asociativo y muy ordenado, se asemeja a Colombia, que en marzo conquistó el Estadio de Francia con una victoria 3-2 en un amistoso contra los Bleus.



Tras dejar una gran impresión en su regreso al Mundial después de 36 años, Perú, arropado por más de 35.000 hinchas en su periplo ruso, quiere ahora una victoria que pase a la historia.



"Respetamos a Francia porque es un candidato a ganar la Copa, pero estamos muy acostumbrados a vivir situaciones límite", avisó Gareca.



- Alineaciones probables:



Francia: Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez - Pogba, Kanté, Matuidi - Griezmann - Mbappé, Giroud. DT: Didier Deschamps



Perú: Gallese - Trauco, Ramos, Rodríguez, Advincula - Tapia, Yotun, Aquino, Carrillo, Cueva - Guerrero (cap.). DT: Ricardo Gareca (ARG)



Árbitro: Mohamed Abdulla (UAE)