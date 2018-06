Mundial al día: Triunfo de Portugal y España pone en aprietos el Grupo B

Una jornada más se vivió de la Copa del Mundo, Rusia 2018, con encuentros emocionantes en las que algunas selecciones confirmaron su boleto a octavos, otros siguen vivos, en cambio los demás deberán ir empacando para regresar a casa.

Triunfo de Portugal: La selección portuguesa derrotó a Marruecos con solitario gol de Cristiano Ronaldo que sigue haciendo historia. El delantero del Real Madrid lidera la tabla de goleo del torneo con cuatro anotaciones. Además llegó a 85 goles internacionales con su país desplazando al mítico Ferenc Puskas.

España aprieta, pero gana: A la 'Furia Roja' le costó sacar los tres puntos ante una selección de Marruecos que no le puso las cosas fáciles con un esquema defensivo. Al final Diego Costa terminó dándole los tres puntos.

A falta de una fecha más para el cierre de la fase grupos en este grupo las cosas está de cabeza ya que Irá todavía está vivo y con opciones de clasificarse.

¿Uruguay?: El conjunto sudamericano aseguró su boleto a octavos de fina tras ganar ante Arabia Saudita. Eso sí, su rival podría ser España o Portugal.

¡PRÓXIMOS ENCUENTROS!

Este jueves vuelve la actividad: Dinamarca vs Australia (06:00 a.m)Francia vs Perú (09:00 a.m), Argentina vs Croacia (12:00 p.m.)