Mundial en redes: El saque de banda iraní y Cristiano Ronaldo, lo más viral en Rusia 2018

La pasión del Mundial, Rusia 2018 se mantiene en tendencia en las redes sociales. Los internautas no dejan pasar ninguna noticia revelante y acuden a sus cuentas para hacer virales las acciones más peculiares.

Para empezar el triunfo de Portugal ante Marruecos con Cristiano Ronaldo como protagonista subió al temperatura con divertidos memes. Pues como no, el futbolista del Real Madrid se volvió a echar al equipo a sus espaldas.

¡MUNDIAL AL DÍA! Triunfo de Portugal y España pone en aprietos el Grupo B

¡Nuevo look!: Otro que estuvo en todas las plataformas fue el astro brasileño, Neymar Jr por su nuevo look. Algunos no tardaron en hacer burla por ello.

Para coronar el día: La jornada de fútbol no pudo terminar mejor con uno de los mayores 'osos' en lo que va de la Copa del Mundo. El defensor Milad Mohammadi intentó hacer un saque de banda acrobático ante España, pero se arrepintió y terminó haciendo el ridículo ante las cámaras de televisión y el público prensente en el estadio.