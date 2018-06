"Argentina no solo es Messi", avisa el técnico de Croacia, Zlatko Dalic

El seleccionador croata Zlatko Dalic aseguró este miércoles que su equipo debe estar concentrado en defender al argentino Lionel Messi "como un bloque" y que la escuadra albiceleste "no es solo" el astro del Barcelona, antes de enfrentarse el jueves en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de Rusia-2018.

"Messi es el mejor del mundo. No hay un jugador únicamente que pueda pararle. Debemos hacerlo con todo el equipo, es la única manera. Argentina no es solo Messi, tiene muchos buenos jugadores, no debemos equivocarnos en centrarnos solo en Messi. Tenemos que juntarnos, ser un bloque compacto, como fuimos ante Nigeria", comentó el DT europeo.

Croacia derrotó 2-0 a Nigeria en el primer encuentro de la llave y lidera actualmente el grupo con tres puntos, mientras Argentina e Islandia tienen uno luego de empatar 1-1 en su debut.

"Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, le tenemos mucho respeto pero también tenemos respeto por nosotros mismos. Va a ser un partido muy importante para nosotros y no tenemos nada que perder. La presión es menor para nosotros", añadió.

El combinado europeo juega al ritmo de Luka Modric e Ivan Rakitic, los estandartes del juego ofensivo y vistoso de su equipo, y que llevarán la batuta una vez más frente a la escuadra albiceleste.

"Es algo bonito jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Estamos especialmente motivados aquí, en la Copa del Mundo. ¿Qué puedo decir que no sepa el mundo ya de Messi? Es uno de los mejores del mundo, tendrá sus momentos, seguro, dependerá de nosotros pararle y jugar bien contra él y, sobre todo, disfrutar del partido y jugar a nuestro máximo nivel", señaló Rakitic sobre su compañero en el Barcelona.

"Como gran compañero, a Leo le deseo siempre lo mejor, menos mañana (jueves), que espero que no pueda disfrutar del partido pero después, en el tercero, iré con su selección", agregó el volante.

"Queremos hacer un gran partido para enseñarle a todo el mundo que Croacia también es un equipo muy fuerte", sentenció.