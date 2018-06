Keylor Navas: "Espero entrar en los planes de Lopetegui"

El guardameta de la Selección de Costa Rica, Keylor Navas, concedió una extensa entrevista en La Nación. En ella habló del momento de su equipo en el Mundial.

Se medirán a Brasil en el próximo encuentro, selección en la que militan algunos de sus compañeros del Real Madrid, como Marcelo y Casemiro. Además, habló sobre su nuevo técnico, Julen Lopetegui, que ya intentó ficharle cuando entrenaba al Oporto.

Juegos ante Brasil: "Es un partido sumamente difícil, más que ellos son una gran selección. Para nadie es un secreto que Brasil es una de las favoritas para ser campeona del mundo. Conozco ya muchos jugadores, he podido jugar contra ellos, con ellos también y sé la calidad que tienen. Para poder ganarle a Brasil tiene que ser un partido perfecto, sino es prácticamente imposible".

Esperanzas de pasar a la segunda ronda: "Yo creo que el que no la tenga, que ni siquiera encienda el televisor y lo dije en el Mundial pasado, porque ese tipo de personas lo único que están haciendo es ver el partido y decir ve es que son malos, son esto. Mucha gente lo dirá y dirán cosas peores, pero nosotros creemos en nosotros mismos, creemos en que se puede hacer, tenemos fe y vamos a darlo todo".

Críticas por ser del Real Madrid: "Me molesta un poco en el sentido de que se inventen tantas cosas, que yo digo que deberían inventar un monólogo y hacer reír a mucha gente para que les sirva de algo. Se habla de que Keylor viene del Madrid, de que Keylor pone, quita (ríe...) y a mí lo que me causa es demasiada gracia, porque en realidad yo no me meto con nadie. Dicen que Keylor anda aparte, sí, ando aparte... Estoy con mis compañeros en el área de juegos, compartiendo con ellos, en el bus voy vacilando con todo el mundo, estoy y hago apuestas del café y cuando pierdo me vacilan porque tengo que servir el café. Llego y estoy en mi habitación siempre con Leo (Moreira) y dicen que yo quiero estar siempre con Bryan. Que pido habitaciones solo, que no se qué, que yo quiero estar solo y estoy con Leo. Que Keylor esto y Keylor lo otro, al final uno no puede entrar en todas esas cosas con la gente porque al final lo que hace es perder el tiempo".

Cree que no es justo: "No es justo que solo porque estoy en el Real Madrid que la gente crea que yo vengo a la Selección a buscar el único bien personal, cuando no es así. No llego y le digo presidente haga esto para mí, yo soy el jugador del Real Madrid y me merezco esto, no, lo pido para todos mis compañeros y si no se lo dan a todos, tampoco me lo dan a mí. Y si quieren lo preguntan".

Lopetegui: "Yo creo que es un entrenador muy bueno, por algo está en el Real Madrid y yo creo que al Real Madrid no llega cualquiera. Sí tuve la oportunidad de hablar con él en algún momento en el pasado, que mostró su interés. Espero en el Madrid poder estar en sus planes. Yo como futbolista no tengo que cambiar nada, lo que he hecho siempre es lo que voy a seguir haciendo, que es tratando de esforzarme al máximo, pedirle a Dios salud para ganarme un puesto y sobre todo demostrarle que tengo las condiciones para seguir jugando en el Madrid muchos años. Entonces, es un reto muy lindo, esperemos estar en los planes de él y a ver qué es lo que nos repara el futuro".

El posible fichaje del ucranio Lunin para la portería: "¿Ah sí? Es que no he visto nada, en realidad no entro, ahorita estoy en el Mundial, tranquilo, disfrutando, dándolo todo por Costa Rica y ya si cambian los compañeros o lo que sea, ya lo veremos. Yo voy a recibir a todo mundo, sea delantero, defensa, portero, lo que sea, de la mejor manera. Como siempre he dicho, aparte de futbolistas hay seres humanos, hay familia, hay gente que los quiere, entonces no sería capaz ni mucho menos de jugar con el alimento y con la comida de nadie".