Periodista argentino Martín Liberman y su dura crítica a Messi

Martín Liberman ha sido un crítico de la selección de Argentina y de Lionel Messi y tras la humillante derrota 3-0 ante Croacia, no se anduvo por las ramas y mediante su cuenta en Twitter soltó varios mensajes fuertes.

“Quisiera saber por qué razón se enojan conmigo cuando digo que Messi en la selección es un desconcierto? si nunca jugó bien un partido grande? es el máximo responsable?.. NO! Pero a quien le vamos a exigir? A Acuña? A Meza? Messi fue una sombra en ambos partidos y no hay excusas”.

Comenzó escribiendo el reconocido periodista y no quedó ahí. Sacó a relucir el nivel que Messi demuestra en el Barcelona y que este día, o bueno desde hace varios encuentros, no lo demuestra con la albiceleste.

“Noche fatídica para la selección y nuestro mejor jugador no apareció. es imperioso que él aparezca en un equipo anárquico como el nuestro donde las ideas escasean. Jugar en el Barcelona es más fácil. aquí lo necesitábamos en todo su esplendor y no estuvo. Una pena”.

Y sin quitar el dedo del renglón, continuó diciendo: “Más fácil es insultar y creer que uno es “anti”.....

Solo he dicho que sus prestaciones en el seleccionado son poco decisivas y no me salga. Con Ecuador que fue un partido extraño contra juveniles debutantes en el equipo rival. Hablo de mundiales. Ojalá la rompa con Nigeria”.





TUITS DE LIBERMAN CONTRA MESSI: