ESCÁNDALO: ¡Los cinco culpables de Argentina luego de caer ante Croacia en Rusia 2018!

Luego de que Croacia le propinara golpe de autoridad a la Albiceleste este jueves en el Mundial de Rusia (0-3), la prensa argentina señaló a los cinco responsables de la catástrofe que vive la selección que dirige Jorge Sampaoli.

MEMES: Destrozan a Messi tras goleada recibida por Croacia en Rusia 2018

El terrible error del arquero Willy Caballero en el primer gol croata deja al equipo comandado por Messi al borde de la eliminación, pero eso es uno de las tantas equivocaciones del combinado celeste.

En primer lugar se encuentra el entrenador Jorge Sampaoli, quien desde que tomó las riendas de la selección sigue sin encontrar el funcionamiento que haga jugar al equipo y del que pueda ser primordial Messi.

Su decision para elegir el 11 titular ha dejado marcado a los aficionados, quienes siguen sin perdonarle que el arquero titular debería ser Franco Armani en lugar de Caballero.

El segundo culpable es la Dirigencia, ya que está lejos de proyectar una selección que pueda ser capaz de contar con una dirección técnica que pueda estar capacitada y aceptada por los aficionados.

Cabe recordar que desde que finalizó el Mundial de Brasil 2014, han pasado tres entrenadores en el banquillo de Argentina (Gerardo 'Tata' Martino, Julio Olarticoechea y Sampaoli).

El tercer señalado es el portero Willy Caballero, quien generó todo el desastre de la Albiceleste ante los croatas. Nunca fue aceptado por una parte de la afición y su error será recordado en toda la historia de los Mundiales.

Javier Mascherano es el cuarto culpable de esta generación argentina. Es uno de los referentes, pero ante Islandia y Croacia ha quedado mal parado y quedó comprometido tanto por su nivel como por las direcciones de Sampaoli al momento de plantar partidos.

Por último se encuentra Messi. El delantero es el capitán y la gran figura de Argentina, pero en sus dos primeros partidos del Mundial ha desaparecido.

No es una ninguna novedad que el crack del Barcelona sea señalado por no cantar el himno argentino o por no brindar declaraciones cuando las 'papas están calientes'. Messi también fue culpbale de esta escandalosa derrota.