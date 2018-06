Escándalo en Argentina: Se filtra audio de Simeone tras debacle en el Mundial de Rusia

Apenas finalizó el partido donde Argentina perdió por goleada 3-0 contra Croacia en el Mundial de Rusia 2018, las bombas comenzaron a darse en el fútbol gaucho. Las fuertes críticas al rendimiento de los jugadores no se hacen esperar, la controversial conferencia de prensa de Jorge Sampaoli y finalmente la respuesta del Kun Aguero hacia su entrenador.

Pero lo que más sorpresa ha causado ha sido un mensaje de voz filtrado una hora después de finalizar el partido y que todos los medios reproducen donde Diego Simeone a través de Whatsapp habla de la debacle argentina en Rusia donde menciona la "anarquía" en los "últimos cuatro años" hasta la comparación entre Messi y Cristiano donde evidentemente deja abierta la posibilidad de preferir al portugués antes que a su compatriota.

"Vamos por partes, lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la Selección en estos cuatro años desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo ni desde la dirigencia ni desde los que conducen. Veo que el equipo está perdido. Tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó hoy ponele contra Islandia, un equipo más endeble".

"Y al revés, el partido de Islandia haberlo jugado como contra Croacia. El equipó esta mal. Pero es Argentina, yo creo y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia. Ahora dependés de Islandia, de que no gane ninguno de los dos partidos, como posibilidades".

"Pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas, en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Dejate de hinchar las bolas".

"El arquero, decime la verdad, lo había hecho, ya Germán. Lo hizo contra España , contra Italia que se fue al lado del palo. Yo te comenté: Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta que si la cagás en el Mundial, es gol"...

"Messi es muy bueno, pero es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Si tenés que elegir entre Messi y Ronaldo para un partido normal, ¿a quién elegirías?".