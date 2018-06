¿HIZO BIEN? Lionel Messi no dio la cara y evitó hablar tras derrota ante Croacia

Lionel Messi tuvo por mucho uno de los peores encuentros con la camiseta de Argentina. Ya sea porque no anduvo en el nivel acostumbrado o porque simplemente los defensas croatas maniataron bien al zurdo, su duelo fue para el olvido.

Pocos o nulos disparos al marco, pequeños momentos donde el 10 encaró y buscó el marco, pero sobre todo, una inexistente actitud de líder para sacar el barco a flote en momento críticos, eso y más le han achacado a Lionel.

Tras la derrota, se esperaba que Messi diera la cara como lo hizo ante Islandia donde erró un penal y aún así, habló con la prensa de su país e internacional. Pero no, no había sosiego en el mejor o segundo mejor jugador del mundo, cuestión de percepciones, en la zona mixta los comunicadores trataron de abordarlo pero no hubo éxito.

Sergio Agüero, Javier Mascherano y Enzo Pérez sí decidieron dar la cara, Lío no. Los diversos medios argentinos transmitían en vivo y en el momento donde el jugador del Barcelona pasó, ni los volteó a ver.

Un periodista extendió su brazo para acercarle el micrófono y preguntarle sobre el cotejo y la dolorosa derrota, Messi no se inmutó, la prensa buscaba que la máxima figura del combinado diera una explicación de lo ocurrido y quizá, brindar un mensaje de esperanza a pesar que el panorama se ve bastante sombrío.