La promesa que hizo Cristiano Ronaldo si llega a la final del Mundial

Cuando Cristiano Ronaldo le marcó el triplete contra España en el debut del Mundial de Rusia, se tocó la barbilla en uno de los festejos y se dijeron muchas cosas. Algunos medios decían que era un mensaje a Messi que se dejó la pronunciada barba.

Pero el portugués confesó que se ha dejado crecer la barba como una apuesta que ha hecho y todo fue por una apuesta que hizo con Quaresma, su compañero de Selección en Portugal y le ha dado buena suerte.

"¿La nueva barba? No, fue una broma con Quaresma. Estábamos en el sauna, empecé a afeitarme y lo dejé. Él me dijo que si hacía un gol contra España tendría que dejármela hasta el final del Mundial. Y me dio suerte, también anoté un gol hoy (por ayer) y por eso la voy a mantener", comentó el delantero del Real Madrid.

Cristiano lleva cuatro goles y es el máximo anotador del Mundial de Rusia y apenas ha disputado dos partidos. El sueño del luso es levantar el trofeo y aunque no sobresalga en las casas de apuestas, su pensamiento es positivo que llegará a la gran final.