La emotiva carta de un periodista mexicano a Lionel Messi

Después de la derrota histórica de la selección Argentina ante Croacia, las críticas no tardaron en llegar de todos lados. Unos pedian la destitución inmediata de Jorge Sampaoli, otros aún confían en un milagro y está el caso del periodista mexicano César Cuervo, que le pide a Messi mediante una carta que se retire de la Albiceleste.

Ver también: Motín en Argentina, jugadores habrían pedido la salida de Jorge Sampaoli.

El periodista mexicano se expresó muy indignado de la situación de Argentina en Rusia 2018 y aseguró que Messi no debe ganar un Mundial para ser el mejor. "No le debes nada al fútbol, en cambio, el fútbol te debe la Copa del Mundo, y eso todos lo sabemos", dice.

"Yo soy mexicano y daría el 98% del resto de mi vida por verte con la playera de México y en Argentina no te valoran, no te merecen", manifestó en su carta.

Además arremetió contra los demás futbolistas que forman parte de la plantilla de la Copa del Mundo y también por los que algún día jugaron a su lado. "El mejor futbolista de la historia coincidió con la peor generación de Argentina de todos los tiempos y siguen sin aceptar que sin ti, serían un equipo del montón", agrega.

Terminó su carta expresando: "Retírate ya Lío que lo ganaste todo y no necesitas nada más, retírate ya Lío, porque esa selección nunca estará a tu nivel".

Carta completa del periodista César Cuervo a Messi:

Retírate ya, Messi

Retírate ya, Lío. No le debes nada al fútbol, en cambio, el fútbol te debe la Copa del Mundo, y todos lo sabemos.

No regreses a Barcelona, vete a Rosario, disfruta de tus hijos, de tu esposa, de tu familia. En Barcelona ya lo ganaste todo y en donde no pudiste ganar algo, no te valoraron.

Yo soy mexicano, y daría el 98% del resto de mi vida por verte con la playera de México el 2% restante. Y en Argentina no te valoran. No te merecen.

El mejor futbolista de la historia coincidió con la peor generación argentina de todos los tiempos y siguen sin aceptar que sin ti, serían un equipo del montón.

Retírate ya, Lío, que lo ganaste todo y no necesitas nada más.

Retírate ya Lío, porque esa selección nunca estará a tu nivel.

Retírate ya Lío, le diste todo al fútbol y el fútbol te quedó a deber una Copa del Mundo...