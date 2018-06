Atizan contra Messi: ''Corre como yo porque a mí sí me putean''

El campeón del Mundo con Argentina en México 1986, Héctor Adolfo Henrique, explotó contra la Albiceleste tras la goleada que recibió de Croacia (3-0) en la segunda fecha de Rusia 2018 en una entrevista para Radio Provincia.

El 'Negro' como es conocido futbolísticamente, confesó que se siente ''trsite y amargado'' por la derrota de Argentina y señaló que la jugada de Willy Caballero fue ''un error garrafal del portero''.

''No puede ser que tras ese error, uno no tenga la fuerza anímica para decir: 'vamos para adelante, tenemos al mejor del mundo'. Es terrible'', indicó el exmediocampista.

Asimismo, comparó el liderazgo que tenía Maradona con el de Messi: ''Diego no te permitía bajar los brazos, corría más que todos, se enojaba más que todos, encaraba, le pegaban, se levantaba y seguía. Esa actitud contagiaba''.

Por otro lado, Enrique comentó que siempre el primer culpable son los entrenadores, y que rara vez son los futbolistas: ''Si a un jugador no le podés decir jugaste mal, o no lo puedo sacar, estás pintado. ¿Quién carajo es Messi para no correr?, ¿Quién es Maradona para no correr? El orgullo de vestir la camiseta es de todos''.

''Son nenes muy mimados. Yo, si soy compañero de Messi, voy y le digo: 'dale corré como yo porque a mi sí me putean', eso le diría'', explica el argentino.

Por último, Enrique dijo que cuando termine el papel de Argentina en Rusia 2018 sería ''mejor que se vayan todos. Hay jugadores que no merencen estar en la selección''.