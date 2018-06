Marathón da vía libre a John Paul Suazo para que juegue donde quiera

El mediocampista John Paul Suazo fue el gran ausente en los trabajos de pretemporada del Marathón que pone en marcha la operación bicampeonato y el director deportivo de los verdes manifestó que han dejado en libertad al jugador para que decida donde quiere jugar.

Los verdolagas han sido claros, Paul Suazo tiene contrato con Marathón pero no le van a truncar la carrera a un jugador nacido en el club que tiene objetivos en su vida y por eso en los próximos días, el propio Paul lo definirá.

“La junta directiva ya después de recibir la información legal ha decidido que esa situación va a pasar por lo que defina el jugador. Ese es un tema que decide él, en esto no podemos seguir una novela en la cual va a pasar también en lo que decida Paul que es lo que quiera”, comentó Rolin.

Y siguió: “Nosotros no podemos dejar de aclarar que el jugador tiene vínculo con Marathón pero tampoco nosotros vamos a perjudicar a un futbolista o dejarlo a la fuerza. Esto va a pasar por lo que decida”.

“Es casi un hecho que se va, pero en ese sentido se ha tratado en las últimas dos reuniones con la junta directiva y la Comisión de Asuntos legales de Fenafuth para ver la situación, se reunió con él, es nacido en el equipo, goza del cariño de la afición, pero se trata de cómo se sienta. ¿Puedo rendir? ¿Cómo me siento? ¿Firmé otro contrato? En ese sentido nosotros vamos a buscar el beneficio para el equipo y para el futbolista, así que aquí lo que priva es la comunicación y nosotros no tenemos inconveniente”, declaró.

RAMBO NO SEGUIRÍA Y CAUE DESCARTADO

Otro de los jugadores que no se presentó a la pretemporada fue el mediocampista Juan Josué “Rambo” Rodríguez quien no tiene contrato con el equipo pero la negociación para renovarlo se tiene que hacer con el Parrillas One, equipo dueño de su ficha.

“Ese es un tema que lo va a definir la junta directiva y tenemos que hablarlo con el entrenador (Héctor Vargas), tenemos que dar prioridades y esas son: Por no haber tantos recursos no podemos invertir y la otra es que si hay jugadores en la cantera que tienen esas características nos vamos a definir por ellos, pero esto recién empieza”, afirmó Peña.

Marathón ha subido jugadores de la cantera en esta pretemporada para buscar los sustitutos de los futbolistas que salieron como Wilmer Fuentes, Daniel Tejeda, Jhon Paul Suazo y Jhonny Leverón. “Hay siete jugadores de reservas que han sido promovidos, la mayoría de ellos se puede quedar en el equipo porque queremos fortalecernos”, contó Peña.

Los verdes anunciarán otro fichaje próximamente. “Nos faltaría un delantero y probablemente un mediocampista que se está tratando de llegar a un acuerdo y a mitad de la otra semana lo estaremos anunciando para fortalecer el plantel. Después los que están aquí son los que le harán frente al campeonato”, declaró.

El dirigente del campeón explica que se trate de un mediocampista. “Tenemos un cupo de extranjero, está la posibilidad de que llegue, estamos buscando prioridad que sea nacional y si no aparece, pues vamos por un extranjeros”.

Finalmente aclaró que el defensor Caue Fernandes queda descartado porque no se pudo llegar a un acuerdo. “En su momento hablamos con Caue para que regresara pero finalmente él desistió y se contrató en la posición de zaguero central a Roy Smith. En este momento está descartado pero es un profesional porque tuvo un buen rendimiento”, afirmó Peña.