El australiano Kruse recibe amenazas por su rendimiento en el Mundial

El internacional australiano Robbie Kruse ha recibido amenazas por su pobre rendimiento en el Mundial de Rusia 2018, reveló este sábado su compañero de equipo Mathew Leckie.

Kruse ha sido víctima de abuso y amenazas en redes sociales por parte de australianos, que han criticado su falta de acierto en los dos primeros partidos de los 'Socceroos' en la cita mundialista, ante Francia (1-2) y Dinamarca (1-1).



"No es aceptable que su propia gente, que los australianos, le estén amenazando", dijo este sábado Leckie en un encuentro con la prensa en Kazán. "Espero que dejen de hacerlo porque no está bien que ningún jugador tenga que sufrir eso", añadió.



"No juega por enchufe; juega por hace cosas sobre el campo que nos ayudan mucho. Esa crítica con él no es justa", subrayó el futbolista.



Además de Leckie, el también internacional australiano Mark Milligan respaldó a su compañero, cuyos padres han tenido que cerrar sus cuentas en la red social Facebook por las amenazas recibidas, y aseguró que "mucha gente olvida que esto es sólo un juego".



"Es muy desafortunado, desde luego. Creo que mucha gente olvida que a fin de cuentas esto es sólo un juego, y que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para entretener y representar a nuestras familias y al país", expresó.

"Es decepcionante que la gente piense que lo hacemos mal adrede. Intentamos siempre dar lo mejor de nosotros, y aunque todos tienen derecho a dar su opinión, a nadie le gusta que se llegue tan lejos", prosiguió Milligan.



Kruse, de 29 años e internacional en 66 ocasiones con los 'Socceroos', ha sido titular en las dos primeras jornadas del Mundial de Rusia, frente a Francia y Dinamarca.



Australia, que suma una derrota y un empate, necesita ganar en la tercera y última fecha a Perú y que Dinamarca no empate ni supere a Francia para soñar con el pase a octavos de final.