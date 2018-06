Maradona: ''No jodan más a Messi con lo de líder, él no tiene la culpa''

Argentina perdió el jueves 0-3 ante Croacia y Messi firmó uno de sus peores partidos con la casaca albiceleste, pero Diego Maradona quitó responsabilidades a La "Pulga" al asegurar que "no se la dan, no le pasan la pelota".

Atizan contra Messi: ''Corre como yo porque a mí sí me putean''

"A Messi no se la dan, se hace el lugar y no le pasan la pelota. Pero eso es un problema de equipo, de organización", dijo Maradona en el programa "De la mano del 10", para la cadena venezolana Telesur.

"Messi jugó como pudo jugar, hizo lo que podía. Es difícil tener que resolver los problemas de tus compañeros. Me tocó en carne propia: yo sabía lo que iba a hacer (Ricardo) Giusti, (Sergio) Batista o (Jorge) Valdano... Sabía si se la tenía que dar larga o corta, porque si no se la regalaba al rival", explicó.

Maradona, muy crítico con Jorge Sampaoli tras el empate 1-1 ante Islandia en el primer partido del equipo en Rusia 2018, volvió a defender a Messi y a culpar al entrenador del rumbo de la formación en el Mundial.

"Que no jodan más con lo de líder, el pibe no lo es, pero no pretendamos ahora que nos gane una copa él solo. Le tenemos que echar la culpa del liderazgo a los que le corresponde, desde el presidente de AFA hasta el último ayudante de Sampaoli", añadió.

Croacia lidera el Grupo D con seis puntos, seguido de Nigeria, con tres. Islandia y Argentina son tercero y cuarto respectivamente, con uno.

En la última jornada, los sudamericanos necesitan ganar sí o sí a los africanos para ser segundos. A partir de ahí, un empate entre croatas e islandeses o una victoria croata los clasificaría automáticamente a octavos.

En caso de que Islandia ganara, se definiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 por -3 de los argentinos).