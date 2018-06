Jugador de Croacia rechazó pedirle la camiseta de Messi

La selección de Croacia goleó 3-0 a Argentina provocando una herida de muerte en el mundial de Rusia 2018, pero después de finalizar el partido los jugadores croatas siguen haciendo daño a la albiceleste.

Primero fue Šime Vrsaljko, defensa del Atlético de Madrid, que atizó ante los futbolistas sudamericanos afirmando que "vi a los argentinos caer al piso y llorar como niñas".

Ahora ha sido Ante Rebić, el anotador del primer gol tras el error de Willy Caballero, quien se ha despachado con nuevas declaraciones que esta vez involucran a la estrella Lionel Messi.

LAS TRISTES DECLARACIONES DE WILLY CABALLERO TRAS ERRORAZO

Rebić confesó que antes del partido tenía planeado hablar con Messi para pedirle su camiseta, sin embargo al ver el desarrollo del partido rechazó ir donde la estrella del Barcelona.

"Sinceramente, antes del partido había planeado conseguir la camiseta de Messi para un buen amigo que lo admira mucho. Pero los argentinos dejaron una impresión tan mala que ya no quise tenerla", confesó Rebić de 24 años al portal goal.hr.

Pero no paró ahí, su ataque siguió: "Me sorprendieron negativamente con su falta de Fair Play, sin mencionar sus provocaciones. Esperaba más de ellos. Además, no saben perder. Tienen que aprender a felicitar a los vencedores al final del partido".